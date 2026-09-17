Мойка высокого давления Bort BHR-1600
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Характеристики
Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-1600
Мойка высокого давления BORT BHR-1600- это легкий и компактный агрегат, несмотря на небольшие размеры она развивает давление до 120 бар. Мощный мотор 1600 Ватт, металлический насос обеспечивают производительность до 7 литров в минуту. Мойку необязательно подключать к напорному водопроводу, она может сама забирать воду из любой емкости. Крупный выключатель легко включать даже в перчатках. Шланг высокого давления быстро подсоединяется к мойке и пистолету. Форма струи очень просто и удобно регулируется поворотом сопла. Эта мойка отлично подходит для небольших объёмов работ на даче, в гараже, конечно, для автомобилей.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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