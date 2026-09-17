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Мойка высокого давления Bort BHR-1600 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bort BHR-1600

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Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 1
Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 2
Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 3
Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 4
Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 5
Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 6
Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 7
Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 8
Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 9
Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 1
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 2
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 3
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 4
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 5
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 6
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 7
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 8
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 9
  • Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
6 600 руб.  7 581 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 171987
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
42х25х23
Вес, кг.
5.5

Описание товара Мойка высокого давления Bort BHR-1600

Мойка высокого давления BORT BHR-1600- это легкий и компактный агрегат, несмотря на небольшие размеры она развивает давление до 120 бар. Мощный мотор 1600 Ватт, металлический насос обеспечивают производительность до 7 литров в минуту. Мойку необязательно подключать к напорному водопроводу, она может сама забирать воду из любой емкости. Крупный выключатель легко включать даже в перчатках. Шланг высокого давления быстро подсоединяется к мойке и пистолету. Форма струи очень просто и удобно регулируется поворотом сопла. Эта мойка отлично подходит для небольших объёмов работ на даче, в гараже, конечно, для автомобилей.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bort BHR-1600




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка высокого давления BORT BHR-1600- это легкий и компактный агрегат, несмотря на небольшие размеры она развивает давление до 120 бар. Мощный мотор 1600 Ватт, металлический насос обеспечивают производительность до 7 литров в минуту. Мойку необязательно подключать к напорному водопроводу, она может сама забирать воду из любой емкости. Крупный выключатель легко включать даже в перчатках. Шланг высокого давления быстро подсоединяется к мойке и пистолету. Форма струи очень просто и удобно регулируется поворотом сопла. Эта мойка отлично подходит для небольших объёмов работ на даче, в гараже, конечно, для автомобилей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bort BHR-1600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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