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Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic O купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic O

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Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic O
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
7 020 руб.  9 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 171948
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х34
Вес, кг.
8.8

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic O

Компактные водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic O вмещает до 10 литров воды во внутренней емкости из эмалированной стали. Корпус оборудован поворотным переключателем для максимально точной настройки работы. Время нагрева воды до максимальной температуры 75°С составляет 19 минут. Для безопасного использования предусмотрена защита от перегрева и сухого включения. Подключение воды осуществляется снизу конструкции.

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic O




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Компактные водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic O вмещает до 10 литров воды во внутренней емкости из эмалированной стали. Корпус оборудован поворотным переключателем для максимально точной настройки работы. Время нагрева воды до максимальной температуры 75°С составляет 19 минут. Для безопасного использования предусмотрена защита от перегрева и сухого включения. Подключение воды осуществляется снизу конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Electrolux EWH 10 Q-bic O - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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