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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH

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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 9
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
173
Цвет
белый
Форма бака
круглая
Тип ТЭНа
сухой
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Тип электропитания
от сети
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 9
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
9 360 руб.  12 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721063
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
173
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
круглая
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Ширина, см
39
Высота, см
72.6
Глубина, см
42.7
Размеры в упаковке, см
79х47х47
Вес, кг.
21.3

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH

BALLU BWH/S Orfeus DH - эффективные и простые в управлении водонагреватели Orfeus DH с корпусом круглой формы выручат Вас в период отключения горячей воды. Особенность этой модели – система «сухих» ТЭНов: нагревательные элементы (ТЭНы) располагаются в специальных металлических кожухах и не соприкасаются с водой. Такая конструкция позволяет избежать образования накипи на нагревательном элементе, увеличивая ресурс его работы. Orfeus DH поставляются в комплекте с диэлектрическимим переходниками, которые предотвращают образование коррозии на патрубках и защищают от утечки электрического тока. Надежная, многофункциональная и легкая в управлении техника, которая придумана специально для того, чтобы помочь Вам освободиться от большинства повседневных бытовых забот и наслаждаться жизнью.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Orfeus DH




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
173
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
круглая
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Развернуть
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Ширина, см
39
Высота, см
72.6
Глубина, см
42.7
Описание
BALLU BWH/S Orfeus DH - эффективные и простые в управлении водонагреватели Orfeus DH с корпусом круглой формы выручат Вас в период отключения горячей воды. Особенность этой модели – система «сухих» ТЭНов: нагревательные элементы (ТЭНы) располагаются в специальных металлических кожухах и не соприкасаются с водой. Такая конструкция позволяет избежать образования накипи на нагревательном элементе, увеличивая ресурс его работы. Orfeus DH поставляются в комплекте с диэлектрическимим переходниками, которые предотвращают образование коррозии на патрубках и защищают от утечки электрического тока. Надежная, многофункциональная и легкая в управлении техника, которая придумана специально для того, чтобы помочь Вам освободиться от большинства повседневных бытовых забот и наслаждаться жизнью.


Теги товара: накопительные
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Отзывы


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