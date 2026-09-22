Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Orfeus DH
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Orfeus DH
BALLU BWH/S Orfeus DH - эффективные и простые в управлении водонагреватели Orfeus DH с корпусом круглой формы выручат Вас в период отключения горячей воды. Особенность этой модели – система «сухих» ТЭНов: нагревательные элементы (ТЭНы) располагаются в специальных металлических кожухах и не соприкасаются с водой. Такая конструкция позволяет избежать образования накипи на нагревательном элементе, увеличивая ресурс его работы. Orfeus DH поставляются в комплекте с диэлектрическимим переходниками, которые предотвращают образование коррозии на патрубках и защищают от утечки электрического тока. Надежная, многофункциональная и легкая в управлении техника, которая придумана специально для того, чтобы помочь Вам освободиться от большинства повседневных бытовых забот и наслаждаться жизнью.
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Теги товара: накопительные
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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