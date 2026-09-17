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Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3

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Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 - фото 1
Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 - фото 2
Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 - фото 3
Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 - фото 4
Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. производительность обогрева, кВт
4.4
Количество скоростей воздушного потока
3
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
69 341 руб.  86 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 171946
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Пульт управления, Шасси, Оконный переходник, Моющийся воздушный фильтр, Ручки, Воздуховод для вывода горячего, воздуха, Заглушка
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
55
Макс. производительность обогрева, кВт
4.4
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
2150
Номинальный ток, A
9.8
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
53
Высота внутреннего блока, см
84
Глубина внутреннего блока, см
34.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х58х40
Вес, кг.
36.5

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3

Cool Power — серия мобильных кондиционеров с профессиональным уровнем мощности, используемых как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Мобильный кондиционер EACM-18 HP/N3 мощностью 5,2 кВт эффективен для использования в помещениях до 50м?. Кроме охлаждения данные приборы способны работать на обогрев, а также показывают высокую производительность в режиме осушения до 50 л/сут.Cool Power оснащен встроенным воздуховодом со специальной нишей для хранения, поэтому пользоваться им максимально удобно и просто.Управление прибором осуществляется c помощью пульта дистанционного управления и информативной панели.Для вашего комфорта, а также экономичного потребления электроэнергии предусмотрены программируемый Таймер на 24 часа и Ночной режим.



Теги товара: мобильные

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Пульт управления, Шасси, Оконный переходник, Моющийся воздушный фильтр, Ручки, Воздуховод для вывода горячего, воздуха, Заглушка
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
55
Развернуть
Макс. производительность обогрева, кВт
4.4
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
2150
Номинальный ток, A
9.8
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
53
Высота внутреннего блока, см
84
Глубина внутреннего блока, см
34.5
Страна производитель
Китай
Описание
Cool Power — серия мобильных кондиционеров с профессиональным уровнем мощности, используемых как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Мобильный кондиционер EACM-18 HP/N3 мощностью 5,2 кВт эффективен для использования в помещениях до 50м?. Кроме охлаждения данные приборы способны работать на обогрев, а также показывают высокую производительность в режиме осушения до 50 л/сут.Cool Power оснащен встроенным воздуховодом со специальной нишей для хранения, поэтому пользоваться им максимально удобно и просто.Управление прибором осуществляется c помощью пульта дистанционного управления и информативной панели.Для вашего комфорта, а также экономичного потребления электроэнергии предусмотрены программируемый Таймер на 24 часа и Ночной режим.


Теги товара: мобильные
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