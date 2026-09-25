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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
36
Макс. производительность обогрева, кВт
4.9
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 491 руб. 

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81 216 руб. 

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В наличии
Код товара: 735140
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект
85 491 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
36
Макс. уровень шума, дБ
52
Макс. производительность обогрева, кВт
4.9
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.5
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
720
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1800
Напряжение электропитания, В
230
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
80.2
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
35
Ширина внутреннего блока, см
83
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х60х40х36х27
Вес, кг.
44

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект

Инверторная сплит-система ElectroluxEACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y из серии Enterprise Super DC Inverter — это современное решение для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 35 м?. Выполненная в стильном графитовом цвете, она гармонично вписывается в любой интерьер. Внешний блок, выполненный в белом цвете, обладает компактными размерами, что делает его установку удобной и незаметной. Система оснащена цифровым дисплеем с подсветкой, обеспечивающим удобство управления и контроля за параметрами работы. Модель поддерживает широкий спектр режимов работы, таких как охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Инверторная технология обеспечивает плавное регулирование мощности, что позволяет достичь высокой энергоэффективности класса A+++. Режимы Sleep и Турбо-режим предоставляют дополнительные возможности для комфортного использования в любое время суток. Интенсивное охлаждение позволяет быстро достичь желаемой температуры. Особое внимание уделено качеству воздуха: система оснащена функцией ионизации cold plasma и многоступенчатой системой фильтрации, включающей антиклещевой, антибактериальный, биологический фильтры, а также фильтры с ионами серебра и катехиновый фильтр. Это обеспечивает здоровую атмосферу в помещении, очищая воздух от пыли и аллергенов. Самодиагностика и автоматическая разморозка делают эксплуатацию устройства максимально удобной и безопасной. Система управляется дистанционно с помощью пульта, входящего в комплект. Таймер позволяет программировать включение и отключение, что делает использование еще более удобным. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 24 дБ, что обеспечивает тихую работу и комфортное пребывание в помещении. Максимальная длина магистрали до 15 метров и перепад высоты до 10 метров позволяют гибко подходить к размещению блоков.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
36
Макс. уровень шума, дБ
52
Макс. производительность обогрева, кВт
4.9
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.5
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
720
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1800
Напряжение электропитания, В
230
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
80.2
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
35
Ширина внутреннего блока, см
83
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторная сплит-система ElectroluxEACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y из серии Enterprise Super DC Inverter — это современное решение для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 35 м?. Выполненная в стильном графитовом цвете, она гармонично вписывается в любой интерьер. Внешний блок, выполненный в белом цвете, обладает компактными размерами, что делает его установку удобной и незаметной. Система оснащена цифровым дисплеем с подсветкой, обеспечивающим удобство управления и контроля за параметрами работы. Модель поддерживает широкий спектр режимов работы, таких как охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Инверторная технология обеспечивает плавное регулирование мощности, что позволяет достичь высокой энергоэффективности класса A+++. Режимы Sleep и Турбо-режим предоставляют дополнительные возможности для комфортного использования в любое время суток. Интенсивное охлаждение позволяет быстро достичь желаемой температуры. Особое внимание уделено качеству воздуха: система оснащена функцией ионизации cold plasma и многоступенчатой системой фильтрации, включающей антиклещевой, антибактериальный, биологический фильтры, а также фильтры с ионами серебра и катехиновый фильтр. Это обеспечивает здоровую атмосферу в помещении, очищая воздух от пыли и аллергенов. Самодиагностика и автоматическая разморозка делают эксплуатацию устройства максимально удобной и безопасной. Система управляется дистанционно с помощью пульта, входящего в комплект. Таймер позволяет программировать включение и отключение, что делает использование еще более удобным. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 24 дБ, что обеспечивает тихую работу и комфортное пребывание в помещении. Максимальная длина магистрали до 15 метров и перепад высоты до 10 метров позволяют гибко подходить к размещению блоков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 85491 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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