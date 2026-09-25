Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект
70 386 руб.
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Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект
Сплит-система Electrolux EACS/I-13HFA/N8_2 из серии Crystal Air Super DC — это бытовое устройство, которое станет идеальным решением для создания комфортного климата в вашем доме. Элегантный серебристый дизайн внутреннего блока гармонично впишется в любой интерьер, а белый корпус внешнего блока обеспечит нейтральное внешнее оформление. Удобное дистанционное управление с использованием мобильного приложения по Wi-Fi позволяет настраивать параметры работы устройства в любой момент, а цифровой дисплей с подсветкой и индикаторами температуры предоставляет всю необходимую информацию о текущих настройках. Модель предлагает широкий набор функций, включая охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, что делает ее универсальным решением для любого времени года. Инверторная технология обеспечивает экономичное потребление энергии, что подтверждается классом энергоэффективности A+++. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 18 дБ, что позволяет наслаждаться тишиной и комфортом в помещении. Режим Sleep и турбо-режим обеспечивают оптимальные условия для отдыха и быстрого достижения нужной температуры. Интенсивное охлаждение и ионизация воздуха создают свежую и здоровую атмосферу, а система фильтрации с НЕРА и фильтром предварительной очистки гарантирует чистоту воздуха. Сплит-система Электролюкс EACS/I-13HFA/N8_2 оснащена функциями самодиагностики и автоматической очистки, что упрощает уход за устройством и продлевает его срок службы. Точность установки температуры до 0.5°C позволяет настроить климат в помещении с высокой точностью, а автоматическая разморозка предотвращает образование наледи на наружном блоке. Таймер на включение и отключение позволяет заранее планировать режимы работы устройства, что особенно удобно в повседневной жизни. Комплектация включает пульт управления, набор крепежа и сетевой кабель с вилкой, что делает установку и использование устройства максимально простыми и удобными.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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