Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект
62 264 руб.
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Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект
Сплит-система Electrolux Onix Super DC EACS-I-12HIX Black N8 — это надежное и эффективное решение для создания комфортной температуры в помещениях площадью до 35 кв.м. Он выполненный в стильном белом цвете, который идеально впишется в любой интерьер. Модель отличается высоким классом энергоэффективности A+++, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии. Инверторная технология обеспечивает плавную и точную регулировку мощности, благодаря чему обеспечивается быстрое достижение заданной температуры и ее стабильное поддержание с минимальными колебаниями. Сплит-система оснащена режимами охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, что позволяет использовать ее круглый год. Режим Sleep обеспечивает более комфортные условия для сна, автоматически подстраивая температуру и уровень шума. Интенсивное охлаждение позволяет быстро снизить температуру в помещении в жаркий день, а ионизация воздуха улучшает его качество, обогащая его полезными отрицательно заряженными ионами. Управление осуществляется дистанционно с помощью мобильного приложения по Wi-Fi, что позволяет настроить работу даже находясь вдали от дома. Цифровой дисплей с подсветкой позволяет легко отслеживать текущие параметры работы кондиционера. Также есть таймер на включение и отключение, что позволяет автоматизировать работу. Прибор оснащен системой фильтрации, включающей каталитический, промываемый воздушный и угольный фильтры, которые эффективно удаляют из воздуха пыль, аллергены и неприятные запахи. Автоматическая очистка и самодиагностика обеспечивают легкость в обслуживании и долгую работу без сбоев.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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