Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект
95 656 руб.
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Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект
Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-18HIX/N8 Black воплощает в себе изысканный стиль и передовые технологии, создавая комфортную атмосферу в вашем доме. Ее элегантный черный корпус гармонично вписывается в любой интерьер, придавая ему нотку современности и изысканности. Устройство оснащено инверторным компрессором, который обеспечивает тихую работу и экономичное потребление энергии, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и заботится об экологии. Функция автоматического поддержания температуры позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении, а режим осушения воздуха помогает избавиться от излишней влаги, создавая свежесть и уют. Специальный ночной режим обеспечивает комфортные условия для сна, снижая уровень шума и плавно регулируя температуру. Особое внимание уделено качеству воздуха: система оснащена функцией ионизации cold plasma и многоступенчатой системой фильтрации, включающей каталитический, промываемый и угольный фильтр ActiveCARBON, а также систему Vitamin C. Это обеспечивает здоровую защиту в помещении, поскольку воздух в помещении очищен от пыли и аллергенов. Самодиагностика и автоматическая разморозка делают эксплуатацию устройства максимально удобной и безопасной. Система управляется дистанционно с помощью пульта, входящего в комплект. Таймер позволяет программировать включение и отключение, что делает использование еще более удобным. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 31 дБ, что обеспечивает тихую работу и комфортное пребывание в помещении. Максимальная длина магистрали до 20 метров и перепад высоты до 10 метров позволяют гибко подходить к размещению блоков.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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