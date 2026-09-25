Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект)
64 069 руб.
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Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект)
Сплит-система Electrolux EACS/I-10HFA/N8_V2 сочетает инверторную технологию Super DC Inverter с уникальной функцией подачи приточного воздуха через выдвижной клапан внутреннего блока, что расширяет возможности вентиляции. Модель рассчитана на площадь до 27 м? и обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев при минимальном уровне шума – всего 18 дБ. Основные характеристики и функции Инверторное управление поддерживает заданную температуру с высокой точностью и экономит электроэнергию, класс энергоэффективности A++ подтверждает значительную экономию по сравнению с традиционными системами. Мощность охлаждения 2,72 кВт и обогрева 2,92 кВт обеспечивает комфорт в широком диапазоне температур: минимальная температура работы на охлаждение -15 °C, на обогрев – -20 °C, что выгодно при эксплуатации в холодное время года. Уровень шума внутреннего блока всего 18 дБ создаёт комфортную атмосферу, особенно в офисных помещениях. Максимальный воздухообмен достигает 660 м?/ч, способствуя эффективному распределению воздуха. Преимущества и дополнительные возможности Специальное отверстие с автоматическим клапаном для приточного воздуха, которое регулирует поток и предотвращает его поступление при отключении функции; Двойной автосвинг с многоуровневым управлением жалюзи по вертикали и горизонтали – это позволяет направить воздух в нужную зону помещения; Режим Турбо обеспечивает быстрое охлаждение или нагрев, что ускоряет достижение желаемой температуры; Таймер и функция авторестарта после отключения питания гарантируют удобство использования и надёжность; Пульт с подсветкой и температурным датчиком I Feel оптимизирует работу кондиционера согласно реальным условиям в зоне пользователя; Система фильтрации состоит из стандартного фильтра для пыли и HEPA-фильтра для дополнительной очистки приточного воздуха; Режимы защиты: предварительный подогрев, автоматическое размораживание, защита от сквозняков и шумозащита наружного блока с шумоизоляцией; Покрытие теплообменника Golden Fin предотвращает коррозию и продлевает срок службы оборудования; Подключение дренажа с двух сторон упрощает монтаж и техническое обслуживание; Опционально доступен модуль Wi-Fi для онлайн-управления.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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