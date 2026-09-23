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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. производительность обогрева, кВт
3
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 041 руб. 

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71 289 руб. 

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В наличии
Код товара: 735143
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект
75 041 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность обогрева, кВт
3
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.7
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
680
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (без вилки)
Ширина внешнего блока, см
73.2
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
33
Ширина внутреннего блока, см
83
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х61х38х36х27
Вес, кг.
39

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект

Инверторная сплит-система Electrolux EACS-I-09HEN/WHITE/N8-24Y из серии Enterprise Super DC Inverter сочетает лаконичную белую отделку с компактными габаритами, позволяя органично вписаться в интерьер жилой зоны, кабинета или гостиной. Горизонтальная установка внутреннего модуля подчёркивает аккуратность линий, а внешний агрегат в том же белом цвете сохраняет гармонию при размещении на фасаде. Корпус внутренних и наружных блоков разработан с учётом практичности: гладкие поверхности легко поддерживать в чистоте, а цифровой дисплей с подсветкой обеспечивает удобное считывание параметров даже в темноте. Индикация температуры доступна как вблизи прибора, так и на дистанционном пульте, что упрощает контроль микроклимата без дополнительных действий. Техническая база представлена инверторной технологией, которая обеспечивает плавную работу и точную регулировку температуры с шагом 1 °C; это позволяет удерживать комфортные условия в помещении площадью до 25 м? при рациональном энергопотреблении и повышенном классе эффективности A++ (по новому обозначению — B). Модель рассчитана на эксплуатацию при наружной температуре до ?25 °C и готова обеспечить надёжный обогрев при выходной мощности 4,1 кВт; при охлаждении производительность составляет 3,7 кВт, а потребляемая мощность не превышает 1,4 кВт. Максимальная длина магистрали между блоками — 15 м, допустимый перепад высот достигает 10 м, что даёт свободу при проектировании установки. Функциональность охватывает четыре основных режима: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция, а также дополнительные опции для улучшения качества воздуха и удобства эксплуатации. Режим Sleep обеспечивает комфортный ночной режим с адаптацией параметров под физиологические потребности; режим интенсивного охлаждения быстро снижает температуру при необходимости. Система самодиагностики информирует о неисправностях, сокращая время поиска и обслуживания, а автоматическая разморозка поддерживает эффективность при отрицательных уличных температурах. Особое внимание уделено очистке и оздоровлению воздуха: комплексный блок фильтров включает антиклещевой и антибактериальный элементы, биологический и катехиновый фильтры, каталитические и фотокаталитические слои, промываемый воздушный фильтр, а также встроенный генератор холодной плазмы для ионизации; такая многоступенчатая схема уменьшает количество аллергенов, микробов и неприятных запахов, создавая более безопасную среду внутри помещения. Автоматическая очистка корпуса и теплообменника помогает поддерживать эффективность и продлевать срок службы, снижая частоту вмешательств со стороны сервиса.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность обогрева, кВт
3
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.7
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
680
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (без вилки)
Ширина внешнего блока, см
73.2
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
33
Ширина внутреннего блока, см
83
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторная сплит-система Electrolux EACS-I-09HEN/WHITE/N8-24Y из серии Enterprise Super DC Inverter сочетает лаконичную белую отделку с компактными габаритами, позволяя органично вписаться в интерьер жилой зоны, кабинета или гостиной. Горизонтальная установка внутреннего модуля подчёркивает аккуратность линий, а внешний агрегат в том же белом цвете сохраняет гармонию при размещении на фасаде. Корпус внутренних и наружных блоков разработан с учётом практичности: гладкие поверхности легко поддерживать в чистоте, а цифровой дисплей с подсветкой обеспечивает удобное считывание параметров даже в темноте. Индикация температуры доступна как вблизи прибора, так и на дистанционном пульте, что упрощает контроль микроклимата без дополнительных действий. Техническая база представлена инверторной технологией, которая обеспечивает плавную работу и точную регулировку температуры с шагом 1 °C; это позволяет удерживать комфортные условия в помещении площадью до 25 м? при рациональном энергопотреблении и повышенном классе эффективности A++ (по новому обозначению — B). Модель рассчитана на эксплуатацию при наружной температуре до ?25 °C и готова обеспечить надёжный обогрев при выходной мощности 4,1 кВт; при охлаждении производительность составляет 3,7 кВт, а потребляемая мощность не превышает 1,4 кВт. Максимальная длина магистрали между блоками — 15 м, допустимый перепад высот достигает 10 м, что даёт свободу при проектировании установки. Функциональность охватывает четыре основных режима: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция, а также дополнительные опции для улучшения качества воздуха и удобства эксплуатации. Режим Sleep обеспечивает комфортный ночной режим с адаптацией параметров под физиологические потребности; режим интенсивного охлаждения быстро снижает температуру при необходимости. Система самодиагностики информирует о неисправностях, сокращая время поиска и обслуживания, а автоматическая разморозка поддерживает эффективность при отрицательных уличных температурах. Особое внимание уделено очистке и оздоровлению воздуха: комплексный блок фильтров включает антиклещевой и антибактериальный элементы, биологический и катехиновый фильтры, каталитические и фотокаталитические слои, промываемый воздушный фильтр, а также встроенный генератор холодной плазмы для ионизации; такая многоступенчатая схема уменьшает количество аллергенов, микробов и неприятных запахов, создавая более безопасную среду внутри помещения. Автоматическая очистка корпуса и теплообменника помогает поддерживать эффективность и продлевать срок службы, снижая частоту вмешательств со стороны сервиса.
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект - по цене 75041 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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