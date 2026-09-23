Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-WHITE/N8_24Y комплект

Инверторная сплит-система Electrolux EACS-I-09HEN/WHITE/N8-24Y из серии Enterprise Super DC Inverter сочетает лаконичную белую отделку с компактными габаритами, позволяя органично вписаться в интерьер жилой зоны, кабинета или гостиной. Горизонтальная установка внутреннего модуля подчёркивает аккуратность линий, а внешний агрегат в том же белом цвете сохраняет гармонию при размещении на фасаде. Корпус внутренних и наружных блоков разработан с учётом практичности: гладкие поверхности легко поддерживать в чистоте, а цифровой дисплей с подсветкой обеспечивает удобное считывание параметров даже в темноте. Индикация температуры доступна как вблизи прибора, так и на дистанционном пульте, что упрощает контроль микроклимата без дополнительных действий. Техническая база представлена инверторной технологией, которая обеспечивает плавную работу и точную регулировку температуры с шагом 1 °C; это позволяет удерживать комфортные условия в помещении площадью до 25 м? при рациональном энергопотреблении и повышенном классе эффективности A++ (по новому обозначению — B). Модель рассчитана на эксплуатацию при наружной температуре до ?25 °C и готова обеспечить надёжный обогрев при выходной мощности 4,1 кВт; при охлаждении производительность составляет 3,7 кВт, а потребляемая мощность не превышает 1,4 кВт. Максимальная длина магистрали между блоками — 15 м, допустимый перепад высот достигает 10 м, что даёт свободу при проектировании установки. Функциональность охватывает четыре основных режима: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция, а также дополнительные опции для улучшения качества воздуха и удобства эксплуатации. Режим Sleep обеспечивает комфортный ночной режим с адаптацией параметров под физиологические потребности; режим интенсивного охлаждения быстро снижает температуру при необходимости. Система самодиагностики информирует о неисправностях, сокращая время поиска и обслуживания, а автоматическая разморозка поддерживает эффективность при отрицательных уличных температурах. Особое внимание уделено очистке и оздоровлению воздуха: комплексный блок фильтров включает антиклещевой и антибактериальный элементы, биологический и катехиновый фильтры, каталитические и фотокаталитические слои, промываемый воздушный фильтр, а также встроенный генератор холодной плазмы для ионизации; такая многоступенчатая схема уменьшает количество аллергенов, микробов и неприятных запахов, создавая более безопасную среду внутри помещения. Автоматическая очистка корпуса и теплообменника помогает поддерживать эффективность и продлевать срок службы, снижая частоту вмешательств со стороны сервиса.