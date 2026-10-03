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Картридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпурный купить с доставкой в Москве
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Картридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпурный

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Картридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3025i
Цвет
Magenta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 168261
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпурный
7 430 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3025i
Цвет
Magenta
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х7х6
Вес, г.
470

Описание товара Картридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпурный

Canon C-EXV54M (1396C002) — оригинальный тонер-картридж (туба) с пурпурным тонером. Предназначен для цветных лазерных многофункциональных устройств Canon. Обеспечивает профессиональное качество цветной печати и стабильную работу офисной техники.

Отзывы о товаре Картридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпурный




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3025i
Цвет
Magenta
Страна производитель
Китай
Описание
Canon C-EXV54M (1396C002) — оригинальный тонер-картридж (туба) с пурпурным тонером. Предназначен для цветных лазерных многофункциональных устройств Canon. Обеспечивает профессиональное качество цветной печати и стабильную работу офисной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпурный - данный товар вы можете купить по цене 7430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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