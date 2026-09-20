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Картридж лазерный G&G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный G&G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw

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Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 1
Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 2
Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 3
Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdw, Kyocera Mita Ecosys P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw, P5021cdw
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1200
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 1
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 2
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 3
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651131
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdw, Kyocera Mita Ecosys P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw, P5021cdw
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
397

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw

Совместим с устройствами Kyocera ECOSYS P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdw, Kyocera Mita Ecosys P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw, P5021cdw
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Описание
Совместим с устройствами Kyocera ECOSYS P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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