Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Plus p/c AM/FM 240 кан 10W
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Характеристики
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб.
В наличии
Код товара: 167534
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 200 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
900
Описание товара Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Plus p/c AM/FM 240 кан 10W
Одна из самых популярных в России Си-Би радиостанций среди автомобилистов - MegaJet MJ-600 Plus обладает выходной мощностью передатчика 10 Вт и автоматическим шумоподавителем (ASQ). Отличается приятным современным дизайном панели управления и голубой подсветкой дисплея и кнопок. Схемотехника Мегаджет 600 Плюс основана на процессоре SAMSUNG 3P8249XZZ-TWR9. Радиостанция изготовлена с использованием современной элементной базы, а выходные каскады передатчика охлаждаются мощными радиаторами.
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Курьерская доставка в Москве
Одна из самых популярных в России Си-Би радиостанций среди автомобилистов - MegaJet MJ-600 Plus обладает выходной мощностью передатчика 10 Вт и автоматическим шумоподавителем (ASQ). Отличается приятным современным дизайном панели управления и голубой подсветкой дисплея и кнопок. Схемотехника Мегаджет 600 Плюс основана на процессоре SAMSUNG 3P8249XZZ-TWR9. Радиостанция изготовлена с использованием современной элементной базы, а выходные каскады передатчика охлаждаются мощными радиаторами.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Радиостанции, Разветвители прикуривателя
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Радиостанции, Разветвители прикуривателя
Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Plus p/c AM/FM 240 кан 10W - по цене 8200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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