Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
RAMONES
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 165971
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 440 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RAMONES
Коллекция RAMONES
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитRamones - Leave Home (0081227940256) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитRamones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитRamones - Rocket To Russia (0081227932701) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитRamones - Road To Ruin (0603497858262) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227932756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
RAMONES
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Blitzkrieg Bop, Beat On The Brat, Judy Is A Punk, I Wanna Be Your Boyfriend, Chain Saw, Now I Wanna Sniff Some Glue, I Don't Wanna Go Down To The Basement, Loudmouth, Havana Affair, Listen To My Heart, 53rd & 3rd, Let's Dance, I Don't Wanna Walk Around With You, Today Your Love, Tomorrow The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Blitzkrieg Bop
|2:12
|A2
|Beat On The Brat
|2:30
|A3
|Judy Is A Punk
|1:30
|A4
|I Wanna Be Your Boyfriend
|2:24
|A5
|Chain Saw
|1:55
|A6
|Now I Wanna Sniff Some Glue
|1:34
|A7
|I Don't Wanna Go Down To The Basement
|2:35
|B1
|Loudmouth
|2:14
|B2
|Havana Affair
|2:00
|B3
|Listen To My Heart
|1:56
|B4
|53rd & 3rd
|2:19
|B5
|Let's Dance
|1:51
|B6
|I Don't Wanna Walk Around With You
|1:43
|B7
|Today Your Love, Tomorrow The World
|2:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая ...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227932756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ramones
Альбом (сингл)
RAMONES
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Blitzkrieg Bop, Beat On The Brat, Judy Is A Punk, I Wanna Be Your Boyfriend, Chain Saw, Now I Wanna Sniff Some Glue, I Don't Wanna Go Down To The Basement, Loudmouth, Havana Affair, Listen To My Heart, 53rd & 3rd, Let's Dance, I Don't Wanna Walk Around With You, Today Your Love, Tomorrow The World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Blitzkrieg Bop
|2:12
|A2
|Beat On The Brat
|2:30
|A3
|Judy Is A Punk
|1:30
|A4
|I Wanna Be Your Boyfriend
|2:24
|A5
|Chain Saw
|1:55
|A6
|Now I Wanna Sniff Some Glue
|1:34
|A7
|I Don't Wanna Go Down To The Basement
|2:35
|B1
|Loudmouth
|2:14
|B2
|Havana Affair
|2:00
|B3
|Listen To My Heart
|1:56
|B4
|53rd & 3rd
|2:19
|B5
|Let's Dance
|1:51
|B6
|I Don't Wanna Walk Around With You
|1:43
|B7
|Today Your Love, Tomorrow The World
|2:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличная полиграфия, плотный классический конверт (не гейт-фолд). Отличная масса самой пластинки.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Звучит отлично! Этот альбом 100 маст-хэв для домашней коллекции.
Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ramones - Ramones (0081227932756) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличная полиграфия, плотный классический конверт (не гейт-фолд). Отличная масса самой пластинки.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Звучит отлично! Этот альбом 100 маст-хэв для домашней коллекции.