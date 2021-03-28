Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
INTROSPECTIVE
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165917
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295831950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
INTROSPECTIVE
Жанр
House
Трек-лист
Left to my own devices, I want a dog, Domino dancing, Im not scared, Always on my mind/In my house, Its alright
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Left To My Own Devices
|8:16
|A2
|I Want A Dog
|6:15
|A3
|Domino Dancing
|7:40
|B1
|I'm Not Scared
|7:23
|B2
|Always On My Mind / In My House
|9:05
|B3
|It's Alright
|9:24
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295831950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
INTROSPECTIVE
Жанр
House
Трек-лист
Left to my own devices, I want a dog, Domino dancing, Im not scared, Always on my mind/In my house, Its alright
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Left To My Own Devices
|8:16
|A2
|I Want A Dog
|6:15
|A3
|Domino Dancing
|7:40
|B1
|I'm Not Scared
|7:23
|B2
|Always On My Mind / In My House
|9:05
|B3
|It's Alright
|9:24
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Альбом включает в себя главные хиты Domino Dancing и Always On My Mind. новое запечатанное издание по демократичной цене!
Комментарий:
Рекомендую на котофото с учетом балов, получается очень выгодно.
Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Introspective (0190295831950) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом включает в себя главные хиты Domino Dancing и Always On My Mind. новое запечатанное издание по демократичной цене!
Комментарий:
Рекомендую на котофото с учетом балов, получается очень выгодно.