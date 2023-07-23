Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м
Кабель Apple MKQ42ZM/A USB Type-C to Lightning - это высококачественный аксессуар, который обеспечивает быструю и безопасную зарядку и синхронизацию вашего устройства. Кабель оснащен разъемами USB Type-C и Lightning, что позволяет подключать его к широкому спектру устройств, включая смартфоны, планшеты, наушники, смарт-часы и другие гаджеты. Длина кабеля составляет 2 метра, что обеспечивает достаточное расстояние для комфортного использования. Кабель выполнен в стильном белом цвете, который подойдет к любому устройству и интерьеру. Материал проводника - медь, что гарантирует высокую скорость передачи данных и долговечность кабеля. Кабель USB-C позволяет подключить iPhone, iPad или iPod с разъёмом Lightning к порту USB-C на компьютере для синхронизации и зарядки. Этот кабель также можно использовать в сочетании с адаптером питания Apple USB-C мощностью 29 Вт для быстрой зарядки 12.9-дюймового iPad Pro.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Оригинальный
Недостатки:
Хрупкий.
Комментарий:
Необходимо обращаться бережно. Через 3 месяца использования около разъёма у основания перегнулся кабель и не работает. При этом специально одевали несгибаемую резиновую насадку. Не помогло.
Достоинства:
Хороший кабель
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Оригинал
Недостатки:
Не обнаружив
Достоинства:
это провод. он просто работает.
Недостатки:
дорого конечно. но если смотреть на стоимость самой техники эпл - в пределах разумного.
Достоинства:
Оригинал
Комментарий:
Родной провод. Работает отлично
Достоинства:
Что эпол не блокирует свои же провода.........
Недостатки:
Что эпол блокирует не свои провода.........
Комментарий:
Приходится покупать
Достоинства:
Оригинал
Достоинства:
проводок
Недостатки:
цена
Достоинства:
Не ломается в отличии от аналогов, заряжает отлично на Fast Charge!
Недостатки:
Нет!
Отзывы о товаре Кабель Apple MKQ42ZM/A Lightning MFi-USB Type-C белый 2м
Достоинства:
Оригинальный
Недостатки:
Хрупкий.
Комментарий:
Необходимо обращаться бережно. Через 3 месяца использования около разъёма у основания перегнулся кабель и не работает. При этом специально одевали несгибаемую резиновую насадку. Не помогло.
Достоинства:
Хороший кабель
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Оригинал
Недостатки:
Не обнаружив
Достоинства:
это провод. он просто работает.
Недостатки:
дорого конечно. но если смотреть на стоимость самой техники эпл - в пределах разумного.
Достоинства:
Оригинал
Комментарий:
Родной провод. Работает отлично
Достоинства:
Что эпол не блокирует свои же провода.........
Недостатки:
Что эпол блокирует не свои провода.........
Комментарий:
Приходится покупать
Достоинства:
Оригинал
Достоинства:
проводок
Недостатки:
цена
Достоинства:
Не ломается в отличии от аналогов, заряжает отлично на Fast Charge!
Недостатки:
Нет!