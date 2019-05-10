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Графический планшет One by Wacom medium черный/красный (CTL-672-N) купить с доставкой в Москве
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Графический планшет One by Wacom medium черный/красный (CTL-672-N)

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Графический планшет One by Wacom medium (CTL-672-N) - фото 1
Графический планшет One by Wacom medium (CTL-672-N) - фото 2
Графический планшет One by Wacom medium (CTL-672-N) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет One by Wacom medium (CTL-672-N) - фото 1
  • Графический планшет One by Wacom medium (CTL-672-N) - фото 2
  • Графический планшет One by Wacom medium (CTL-672-N) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 163906
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Характеристики

Бренд
Wacom
Тип товара
Графические планшеты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х3
Вес, г.
700

Описание товара Графический планшет One by Wacom medium черный/красный (CTL-672-N)

Удобный и компактный графический планшет позволяет сразу вводить в компьютер все свои творческие идеи (рисунки, схемы, чертежи). Результат отражается на мониторе, поэтому незамедлительно можно вносить правки, экспериментировать. С помощью планшета удобно проводить презентации.

Отзывы о товаре Графический планшет One by Wacom medium черный/красный (CTL-672-N)

Источник: Яндекс Маркет
10.05.2019
Ya N.

Достоинства:
Легкий

Недостатки:
— Момент отпускания нажатия не явный, из-за этого "размазываются" клики и "перетаскивания". Из-за этого появляются страдания при работе в sketch app или invision studio.

Пока не ясно, с чем именно проблема: либо с тем, что перо регистрируется на высоте 16 мм от планшета или проблема в стержне.

— Само перо "как бы" китайское.

Комментарий:
В целом, покупкой очень доволен. До этого еще были: bamboo и intuos.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Wacom
Тип товара
Графические планшеты
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный и компактный графический планшет позволяет сразу вводить в компьютер все свои творческие идеи (рисунки, схемы, чертежи). Результат отражается на мониторе, поэтому незамедлительно можно вносить правки, экспериментировать. С помощью планшета удобно проводить презентации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2019
Ya N.

Достоинства:
Легкий

Недостатки:
— Момент отпускания нажатия не явный, из-за этого "размазываются" клики и "перетаскивания". Из-за этого появляются страдания при работе в sketch app или invision studio.

Пока не ясно, с чем именно проблема: либо с тем, что перо регистрируется на высоте 16 мм от планшета или проблема в стержне.

— Само перо "как бы" китайское.

Комментарий:
В целом, покупкой очень доволен. До этого еще были: bamboo и intuos.


Графический планшет One by Wacom medium черный/красный (CTL-672-N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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