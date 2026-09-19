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Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 364476
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Описание товара Графический планшет Huion Kamvas 13 Black
Графический планшет-монитор HUION KAMVAS 13 позволит рисовать на компьютере также ровно и плавно, как на бумаге. Проводной прибор представлен в фиолетовом корпусе весом 910 г с размерами 38.8x21.9x1.1 см. Комфортному рисованию способствует наличие антибликового сенсорного экрана с разрешением 1920x1080 dpi, на котором моментально отражаются данные перьевого ввода. Устройство HUION KAMVAS 13 подключается к ПК через USB-разъем, поддерживает работу с ОС Windows 7 и выше, MAC OS X 10.11 и выше. Беспроводное перо обладает точностью 0.5 мм, углом наклона 60° и 8192 уровнями чувствительности. Комплектация дополнена кабелями, пером с подставкой и 10-ю сменными наконечниками. Планшет распознает 60 уровней наклона, позволяет программировать кнопки управления.
Графический планшет-монитор HUION KAMVAS 13 позволит рисовать на компьютере также ровно и плавно, как на бумаге. Проводной прибор представлен в фиолетовом корпусе весом 910 г с размерами 38.8x21.9x1.1 см. Комфортному рисованию способствует наличие антибликового сенсорного экрана с разрешением 1920x1080 dpi, на котором моментально отражаются данные перьевого ввода. Устройство HUION KAMVAS 13 подключается к ПК через USB-разъем, поддерживает работу с ОС Windows 7 и выше, MAC OS X 10.11 и выше. Беспроводное перо обладает точностью 0.5 мм, углом наклона 60° и 8192 уровнями чувствительности. Комплектация дополнена кабелями, пером с подставкой и 10-ю сменными наконечниками. Планшет распознает 60 уровней наклона, позволяет программировать кнопки управления.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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