Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 162956
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2430 Tank Power Black Silver
Мобильный телефон BQ BQ-2430 Tank Power Black Silver
Сотовый телефон BQ-2430 TANK POWER это кнопочный телефон с огромной батарейкой и двумя фонариками. Может выступать донором электричества - объем 4000 мАч вполне позволяет делиться. Это не только привычная «звонилка», но и устройство, которое станет помощником в повседневной жизни. Если появилась необходимость срочно сфотографировать документы, используйте встроенную камеру. Слушайте любимые радиостанции с помощью встроенного FM-радио приемника. В телефоне присутствует модуль Bluetooth для оперативной передачи файлов. Диагональ дисплея 2.4 дюйма позволяет с комфортом просматривать необходимый мультимедийный контент.
Мобильный телефон BQ BQ-2430 Tank Power Black Silver
Сотовый телефон BQ-2430 TANK POWER это кнопочный телефон с огромной батарейкой и двумя фонариками. Может выступать донором электричества - объем 4000 мАч вполне позволяет делиться. Это не только привычная «звонилка», но и устройство, которое станет помощником в повседневной жизни. Если появилась необходимость срочно сфотографировать документы, используйте встроенную камеру. Слушайте любимые радиостанции с помощью встроенного FM-радио приемника. В телефоне присутствует модуль Bluetooth для оперативной передачи файлов. Диагональ дисплея 2.4 дюйма позволяет с комфортом просматривать необходимый мультимедийный контент.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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