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Мышь Oklick 415MW Black USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 415MW Black USB

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Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 1
Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 2
Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 3
Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 4
Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 5
Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 415MW Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
470 руб.  610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155684
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
108

Описание товара Мышь Oklick 415MW Black USB

Мышка Oklick 415MW – компактная беспроводная модель с симметричным корпусом, подходящим для управления как правой, так и левой рукой. Она подключается в компьютеру с помощью USB-адаптера, обеспечивающего устойчивое соединение на расстоянии до 10 метров.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 415MW Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Мышка Oklick 415MW – компактная беспроводная модель с симметричным корпусом, подходящим для управления как правой, так и левой рукой. Она подключается в компьютеру с помощью USB-адаптера, обеспечивающего устойчивое соединение на расстоянии до 10 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 415MW Black USB – стоимость товара 470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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