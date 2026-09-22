Мышь Sven RX-525SW чёрная (SV-021849)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Sven RX-525SW чёрная (SV-021849)
Беспроводная мышь SVEN RX-525SW – стильное решение для повседневной работы за офисным или домашним компьютером. Устройство разработано с учетом всех особенностей процесса управления курсором. Конструкция корпуса продумана для комфортной работы правой рукой. Мышь имеет плавные, слегка изогнутые формы, которые повторяют анатомическое строение ладони. Отличительной особенностью модели является бесшумный режим работы. Нажатие клавиш не сопровождается традиционным щелчком, что позволяет не отвлекаться на лишние звуки. Беспроводной принцип действия освобождает движения от любых ограничений. Передача сигналов осуществляется на USB-ресивер. SVEN RX-525SW работает с оптическим датчиком, имеющим три уровня разрешения (800/1200/1600 dpi), выбираемых пользователем с помощью кнопки переключения для оптимизации управления курсором. При этом, выбор максимального разрешения позволяет достичь наибольшей чувствительности сенсора при передаче команд.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 500 руб. 950 руб.125 руб. в СплитМышь Defender Sky Dragon GM-090L Black
-
В наличииЦена 500 руб. 710 руб.125 руб. в СплитМышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992
-
В наличииЦена 500 руб. 1 260 руб.125 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-435
-
В наличииЦена 500 руб. 850 руб.125 руб. в СплитМышь Logitech B100 Black USB (910-006605)
-
В наличииЦена 500 руб. 860 руб.125 руб. в СплитМышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитМышь Defender Optical GM-927 (52927)
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитМышь A4Tech OP-720S black
-
В наличииЦена 520 руб. 780 руб.130 руб. в СплитМышь Defender Shock GM-110L
-
В наличииЦена 520 руб. 1 140 руб.130 руб. в СплитМышь NAKATOMI MROG-15UR USB
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитМышь Logitech M90 Grey (910-001793)
-
В наличииЦена 530 руб. 810 руб.133 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-295 черный
-
В наличииЦена 540 руб. 770 руб.135 руб. в СплитМышь Defender Ultra MM-315 черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь Sven RX-525SW чёрная (SV-021849)