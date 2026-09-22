Top.Mail.Ru
Мышь Sven RX-525SW чёрная (SV-021849) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Sven RX-525SW чёрная (SV-021849)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Sven RX-525SW чёрная (SV-021849)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727461
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Sven RX-525SW чёрная (SV-021849)
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х3
Вес, г.
250

Описание товара Мышь Sven RX-525SW чёрная (SV-021849)

Беспроводная мышь SVEN RX-525SW – стильное решение для повседневной работы за офисным или домашним компьютером. Устройство разработано с учетом всех особенностей процесса управления курсором. Конструкция корпуса продумана для комфортной работы правой рукой. Мышь имеет плавные, слегка изогнутые формы, которые повторяют анатомическое строение ладони. Отличительной особенностью модели является бесшумный режим работы. Нажатие клавиш не сопровождается традиционным щелчком, что позволяет не отвлекаться на лишние звуки. Беспроводной принцип действия освобождает движения от любых ограничений. Передача сигналов осуществляется на USB-ресивер. SVEN RX-525SW работает с оптическим датчиком, имеющим три уровня разрешения (800/1200/1600 dpi), выбираемых пользователем с помощью кнопки переключения для оптимизации управления курсором. При этом, выбор максимального разрешения позволяет достичь наибольшей чувствительности сенсора при передаче команд.

Отзывы о товаре Мышь Sven RX-525SW чёрная (SV-021849)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь SVEN RX-525SW – стильное решение для повседневной работы за офисным или домашним компьютером. Устройство разработано с учетом всех особенностей процесса управления курсором. Конструкция корпуса продумана для комфортной работы правой рукой. Мышь имеет плавные, слегка изогнутые формы, которые повторяют анатомическое строение ладони. Отличительной особенностью модели является бесшумный режим работы. Нажатие клавиш не сопровождается традиционным щелчком, что позволяет не отвлекаться на лишние звуки. Беспроводной принцип действия освобождает движения от любых ограничений. Передача сигналов осуществляется на USB-ресивер. SVEN RX-525SW работает с оптическим датчиком, имеющим три уровня разрешения (800/1200/1600 dpi), выбираемых пользователем с помощью кнопки переключения для оптимизации управления курсором. При этом, выбор максимального разрешения позволяет достичь наибольшей чувствительности сенсора при передаче команд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Sven RX-525SW чёрная (SV-021849) - по цене 520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...