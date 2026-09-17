Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB
Мышь Oklick — это универсальное беспроводное устройство, которое подойдет как для работы, так и для развлечений. Она тщательно продумана для комфортного использования как правой, так и левой рукой. Благодаря легкому весу в 57 грамм, мышь не обременит ваших движений, обеспечивая оптимальное время работы без усталости. Эта модель подключается при помощи радиоканала, что обеспечивает стабильность соединения на расстоянии до 10 метров. Мышь оборудована современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора на экране. Энергоэффективность устройства обусловлена использованием одного элемента питания формата AA, что позволяет долго наслаждаться работой без необходимости частой замены батареек. Бренд Oklick славится качественными и доступными решениями, что делает данную мышь отличным выбором для любого пользователя, ищущего надежный инструмент для повседневного использования.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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