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Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB купить с доставкой в Москве
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Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB

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Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 1
Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 2
Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 3
Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 4
Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 5
Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 1
  • Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 2
  • Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 3
  • Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 4
  • Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 5
  • Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
440 руб.  708 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155668
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
57x35x98 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
123

Описание товара Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB

Мышь Oklick — это универсальное беспроводное устройство, которое подойдет как для работы, так и для развлечений. Она тщательно продумана для комфортного использования как правой, так и левой рукой. Благодаря легкому весу в 57 грамм, мышь не обременит ваших движений, обеспечивая оптимальное время работы без усталости. Эта модель подключается при помощи радиоканала, что обеспечивает стабильность соединения на расстоянии до 10 метров. Мышь оборудована современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора на экране. Энергоэффективность устройства обусловлена использованием одного элемента питания формата AA, что позволяет долго наслаждаться работой без необходимости частой замены батареек. Бренд Oklick славится качественными и доступными решениями, что делает данную мышь отличным выбором для любого пользователя, ищущего надежный инструмент для повседневного использования.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
57x35x98 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это универсальное беспроводное устройство, которое подойдет как для работы, так и для развлечений. Она тщательно продумана для комфортного использования как правой, так и левой рукой. Благодаря легкому весу в 57 грамм, мышь не обременит ваших движений, обеспечивая оптимальное время работы без усталости. Эта модель подключается при помощи радиоканала, что обеспечивает стабильность соединения на расстоянии до 10 метров. Мышь оборудована современным оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора на экране. Энергоэффективность устройства обусловлена использованием одного элемента питания формата AA, что позволяет долго наслаждаться работой без необходимости частой замены батареек. Бренд Oklick славится качественными и доступными решениями, что делает данную мышь отличным выбором для любого пользователя, ищущего надежный инструмент для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 445MW Black-Grey USB - по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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