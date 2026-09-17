Jamiroquai - Travelling Without Moving (0889854539016) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
TRAVELLING WITHOUT MOVING
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 153869
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854539016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
TRAVELLING WITHOUT MOVING
Жанр
Диско
Трек-лист
Virtual Insanitiy, Cosmic Girl, Use The Force, Everyday, Alright, High Times, Drifting Along, Didjerama, Didjital Vibrations, Traveling Without Moving, You Are My Love, Spend A Lifetime, Bonus Track
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jamiroquai - Travelling Without Moving (0889854539016) виниловая пластинка
Track List
|1A
|Virtual Insanity
|05:40
|2A
|Cosmic Girl
|04:03
|3A
|Use The Force
|03:59
|4A
|Everyday
|04:27
|1B
|Alright
|04:23
|2B
|High Times
|05:57
|3B
|Drifting Along
|04:03
|4B
|Didjerama
|03:50
|1C
|Didjital Vibrations
|05:47
|2C
|Travelling Without Moving
|03:37
|3C
|You Are My Love
|03:53
|4C
|Spend A Lifetime
|04:10
|1D
|Funktion (Ruff Mix)
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854539016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
TRAVELLING WITHOUT MOVING
Жанр
Диско
Трек-лист
Virtual Insanitiy, Cosmic Girl, Use The Force, Everyday, Alright, High Times, Drifting Along, Didjerama, Didjital Vibrations, Traveling Without Moving, You Are My Love, Spend A Lifetime, Bonus Track
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|1A
|Virtual Insanity
|05:40
|2A
|Cosmic Girl
|04:03
|3A
|Use The Force
|03:59
|4A
|Everyday
|04:27
|1B
|Alright
|04:23
|2B
|High Times
|05:57
|3B
|Drifting Along
|04:03
|4B
|Didjerama
|03:50
|1C
|Didjital Vibrations
|05:47
|2C
|Travelling Without Moving
|03:37
|3C
|You Are My Love
|03:53
|4C
|Spend A Lifetime
|04:10
|1D
|Funktion (Ruff Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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