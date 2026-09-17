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Jamiroquai - Travelling Without Moving (0889854539016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jamiroquai - Travelling Without Moving (0889854539016) виниловая пластинка

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Jamiroquai - Travelling Without Moving (0889854539016) виниловая пластинка - фото 1
Jamiroquai - Travelling Without Moving (0889854539016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
TRAVELLING WITHOUT MOVING
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamiroquai - Travelling Without Moving (0889854539016) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamiroquai - Travelling Without Moving (0889854539016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 153869
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Коллекция JAMIROQUAI
filter_none Товар входит в коллекцию JAMIROQUAI

Коллекция JAMIROQUAI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854539016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
TRAVELLING WITHOUT MOVING
Жанр
Диско
Трек-лист
Virtual Insanitiy, Cosmic Girl, Use The Force, Everyday, Alright, High Times, Drifting Along, Didjerama, Didjital Vibrations, Traveling Without Moving, You Are My Love, Spend A Lifetime, Bonus Track
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamiroquai - Travelling Without Moving (0889854539016) виниловая пластинка

Track List

1AVirtual Insanity05:40
2ACosmic Girl04:03
3AUse The Force03:59
4AEveryday04:27
1BAlright04:23
2BHigh Times05:57
3BDrifting Along04:03
4BDidjerama03:50
1CDidjital Vibrations05:47
2CTravelling Without Moving03:37
3CYou Are My Love03:53
4CSpend A Lifetime04:10
1DFunktion (Ruff Mix)

Отзывы о товаре Jamiroquai - Travelling Without Moving (0889854539016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854539016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
TRAVELLING WITHOUT MOVING
Жанр
Диско
Трек-лист
Virtual Insanitiy, Cosmic Girl, Use The Force, Everyday, Alright, High Times, Drifting Along, Didjerama, Didjital Vibrations, Traveling Without Moving, You Are My Love, Spend A Lifetime, Bonus Track
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

1AVirtual Insanity05:40
2ACosmic Girl04:03
3AUse The Force03:59
4AEveryday04:27
1BAlright04:23
2BHigh Times05:57
3BDrifting Along04:03
4BDidjerama03:50
1CDidjital Vibrations05:47
2CTravelling Without Moving03:37
3CYou Are My Love03:53
4CSpend A Lifetime04:10
1DFunktion (Ruff Mix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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