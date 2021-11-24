Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
SYNKRONIZED
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 165718
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758111810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
SYNKRONIZED
Жанр
Jazz
Трек-лист
Canned Heat (Album Version), Planet Home, Black Capricorn Day, Soul Education, Falling, Destitute Illusions, Supersonic, Butterfly, Where Do We Go From Here?, King For A Day, Deeper Underground (Bonus Track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Canned Heat (Album Version)
|A2
|Planet Home
|A3
|Black Capricorn Day
|A4
|Soul Education
|A5
|Falling
|B1
|Destitute Illusions
|B2
|Supersonic
|B3
|Butterfly
|B4
|Where Do We Go From Here?
|B5
|King For A Day
|B6
|Deeper Underground (Bonus)
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758111810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
SYNKRONIZED
Жанр
Jazz
Трек-лист
Canned Heat (Album Version), Planet Home, Black Capricorn Day, Soul Education, Falling, Destitute Illusions, Supersonic, Butterfly, Where Do We Go From Here?, King For A Day, Deeper Underground (Bonus Track)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Canned Heat (Album Version)
|A2
|Planet Home
|A3
|Black Capricorn Day
|A4
|Soul Education
|A5
|Falling
|B1
|Destitute Illusions
|B2
|Supersonic
|B3
|Butterfly
|B4
|Where Do We Go From Here?
|B5
|King For A Day
|B6
|Deeper Underground (Bonus)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Не самый лучший, но оч хороший альбом Джемми. Здесь есть трек который мне очень нравится Deeper Underground, который представлен бонусом, но для меня заглавный на этой пластинке.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
К самой пластинке претензий нет, все без нареканий, запись, оформление. Пластиночка новая, запечатанная.
Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jamiroquai - Synkronized (0190758111810) виниловая пластинка
Достоинства:
Не самый лучший, но оч хороший альбом Джемми. Здесь есть трек который мне очень нравится Deeper Underground, который представлен бонусом, но для меня заглавный на этой пластинке.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
К самой пластинке претензий нет, все без нареканий, запись, оформление. Пластиночка новая, запечатанная.