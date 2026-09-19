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Camel - Mirage (0602577828584) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Camel - Mirage (0602577828584) виниловая пластинка

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Camel - Mirage (0602577828584) виниловая пластинка - фото 1
Camel - Mirage (0602577828584) виниловая пластинка - фото 2
Camel - Mirage (0602577828584) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
MIRAGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Camel - Mirage (0602577828584) виниловая пластинка - фото 1
  • Camel - Mirage (0602577828584) виниловая пластинка - фото 2
  • Camel - Mirage (0602577828584) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401766
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
MIRAGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Camel - Mirage (0602577828584) виниловая пластинка

Track List

A1Freefall5:55
A2Supertwister3:20
A3Nimrodel / The Procession / The White Rider9:18
B1Earthrise6:50
Lady Fantasy(12:59)
B2.1Encounter
B2.2Smiles For You
B2.3Lady Fantasy

Отзывы о товаре Camel - Mirage (0602577828584) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
MIRAGE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Freefall5:55
A2Supertwister3:20
A3Nimrodel / The Procession / The White Rider9:18
B1Earthrise6:50
Lady Fantasy(12:59)
B2.1Encounter
B2.2Smiles For You
B2.3Lady Fantasy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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