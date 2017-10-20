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Talk Talk, It'S My Life (0190295792619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Talk Talk, It'S My Life (0190295792619) виниловая пластинка

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Talk Talk, It&#039;S My Life (0190295792619) виниловая пластинка - фото 1
Talk Talk, It&#039;S My Life (0190295792619) виниловая пластинка - фото 2
Talk Talk, It&#039;S My Life (0190295792619) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Talk Talk
Альбом (сингл)
ITS MY LIFE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Talk Talk, It&#039;S My Life (0190295792619) виниловая пластинка - фото 1
  • Talk Talk, It&#039;S My Life (0190295792619) виниловая пластинка - фото 2
  • Talk Talk, It&#039;S My Life (0190295792619) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Talk Talk, It'S My Life (0190295792619) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция TALK TALK
filter_none Товар входит в коллекцию TALK TALK

Коллекция TALK TALK


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Talk Talk
Альбом (сингл)
ITS MY LIFE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Talk Talk, It'S My Life (0190295792619) виниловая пластинка

Track List

A1Dum Dum Girl
A2Such A Shame
A3Renee
A4It's My Life
B1Tomorrow Started
B2The Last Time
B3Call In The Night Boy
B4Does Caroline Know?
B5It's You

Отзывы о товаре Talk Talk, It'S My Life (0190295792619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Talk Talk
Альбом (сингл)
ITS MY LIFE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Dum Dum Girl
A2Such A Shame
A3Renee
A4It's My Life
B1Tomorrow Started
B2The Last Time
B3Call In The Night Boy
B4Does Caroline Know?
B5It's You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Talk Talk, It'S My Life (0190295792619) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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