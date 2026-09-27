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Talk Talk - The Colour Of Spring (5099932778519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Talk Talk - The Colour Of Spring (5099932778519) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Talk Talk, The Colour Of Spring (LP, DVD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166080
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Коллекция TALK TALK
filter_none Товар входит в коллекцию TALK TALK

Коллекция TALK TALK


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Talk Talk - The Colour Of Spring (5099932778519) виниловая пластинка

Track List

LP-A1Happiness Is Easy
LP-A2I Don't Believe In You
LP-A3Life's What You Make It
LP-A4April 5th
LP-B1Living In Another World
LP-B2Give It Up
LP-B3Chameleon Day
LP-B4Time It's Time
DVD-1Happiness Is Easy
DVD-2I Don't Believe In You
DVD-3Life's What You Make It
DVD-4April 5th
DVD-5Living In Another World
DVD-6Give It Up
DVD-7Chameleon Day
DVD-8Time It's Time

-

DVD-9It's Getting Late In The Evening

Отзывы о товаре Talk Talk - The Colour Of Spring (5099932778519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

LP-A1Happiness Is Easy
LP-A2I Don't Believe In You
LP-A3Life's What You Make It
LP-A4April 5th
LP-B1Living In Another World
LP-B2Give It Up
LP-B3Chameleon Day
LP-B4Time It's Time
DVD-1Happiness Is Easy
DVD-2I Don't Believe In You
DVD-3Life's What You Make It
DVD-4April 5th
DVD-5Living In Another World
DVD-6Give It Up
DVD-7Chameleon Day
DVD-8Time It's Time

-

DVD-9It's Getting Late In The Evening
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Отзывы


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