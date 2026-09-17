Блок питания Chieftec 700W GPS-700A8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 151120
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.88
Описание товара Блок питания Chieftec 700W GPS-700A8
Представляет собой надежную и производительную модель среди аналогов. Черный блок питания формата ATX снабжен всеми необходимыми разъемами для создания компьютерной системы, а также крепежными элементами и сетевым кабелем питания, чтобы приступить к ее созданию сразу после приобретения блока питания. Chieftec Smart Series 700W снабжен активной системой охлаждения в виде вентилятора размером 12x12 сантиметров. Все излишества и ненужные опции производитель не стал включать в конфигурацию блока питания, чтобы оставить его цену доступной многим пользователям.
Видео:
Видеообзор на Блок питания Chieftec 700W GPS-700A8
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 100 руб. 5 740 руб.1025 руб. в СплитБлок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитБлок питания FORMULA 800W VX PLUS 800 RGB
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитБлок питания Zalman 700W ZM700-LXII
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 540 руб. 5 830 руб.1135 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-700AX 700W
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 800W KCAS PLUS 800
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитБлок питания A-Data XPG Pylon Bronze 550W (PYLON550B-BKCEU)
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитБлок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитБлок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитБлок питания Zalman ATX 800W ZM800-TXII V2 80
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Представляет собой надежную и производительную модель среди аналогов. Черный блок питания формата ATX снабжен всеми необходимыми разъемами для создания компьютерной системы, а также крепежными элементами и сетевым кабелем питания, чтобы приступить к ее созданию сразу после приобретения блока питания. Chieftec Smart Series 700W снабжен активной системой охлаждения в виде вентилятора размером 12x12 сантиметров. Все излишества и ненужные опции производитель не стал включать в конфигурацию блока питания, чтобы оставить его цену доступной многим пользователям.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Видео:
Видеообзор на Блок питания Chieftec 700W GPS-700A8
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Блок питания Chieftec 700W GPS-700A8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Chieftec 700W GPS-700A8