Блок питания SilverStone 600W SST-ST60F-ES230 черный (G540ST600E23220)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366658
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х12
Вес, кг.
3.7
Описание товара Блок питания SilverStone 600W SST-ST60F-ES230 черный (G540ST600E23220)
Блок питания SilverStone 600W SST-ST60F-ES230 черный (G540ST600E23220)
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Блок питания SilverStone 600W SST-ST60F-ES230 черный (G540ST600E23220)
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Блок питания SilverStone 600W SST-ST60F-ES230 черный (G540ST600E23220) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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