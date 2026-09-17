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OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка

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OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - фото 1
OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - фото 2
OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - фото 3
OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - фото 4
OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Twin Peaks
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 149955
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BADALAMENTI, ANGELO
filter_none Товар входит в коллекцию BADALAMENTI, ANGELO

Коллекция BADALAMENTI, ANGELO


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227940300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Twin Peaks
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Twin Peaks Theme (Instrumental), Laura Palmer's Theme (Instrumental), Audrey's Dance (Instrumental), The Nightingale - Julee Cruise, Freshly Squeezed (Instrumental), The Bookhouse Boys (Instrumental), Into The Night - Julee Cruise, Night Life In Twin Peaks (Instrumental), Dance Of The Dream Man (Instrumental), Love Theme From Twin Peaks (Instrumental), Falling - Julee Cruise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка

Track List

A1 Twin Peaks Theme 4:45
A2 Laura Palmer's Theme 5:08
A3 Audrey's Dance 5:15
A4 The Nightingale 4:54
A5 Freshly Squeezed 3:48
B1 The Bookhouse Boys 3:24
B2 Into The Night 4:42
B3 Night Life In Twin Peaks 3:23
B4 Dance Of The Dream Man 3:39
B5 Love Theme From Twin Peaks 4:34
B6 Falling 5:18



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227940300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Twin Peaks
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Twin Peaks Theme (Instrumental), Laura Palmer's Theme (Instrumental), Audrey's Dance (Instrumental), The Nightingale - Julee Cruise, Freshly Squeezed (Instrumental), The Bookhouse Boys (Instrumental), Into The Night - Julee Cruise, Night Life In Twin Peaks (Instrumental), Dance Of The Dream Man (Instrumental), Love Theme From Twin Peaks (Instrumental), Falling - Julee Cruise
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1 Twin Peaks Theme 4:45
A2 Laura Palmer's Theme 5:08
A3 Audrey's Dance 5:15
A4 The Nightingale 4:54
A5 Freshly Squeezed 3:48
B1 The Bookhouse Boys 3:24
B2 Into The Night 4:42
B3 Night Life In Twin Peaks 3:23
B4 Dance Of The Dream Man 3:39
B5 Love Theme From Twin Peaks 4:34
B6 Falling 5:18


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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