OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Twin Peaks
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 149955
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Коллекция BADALAMENTI, ANGELO
Коллекция BADALAMENTI, ANGELO
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227940300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Twin Peaks
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Twin Peaks Theme (Instrumental), Laura Palmer's Theme (Instrumental), Audrey's Dance (Instrumental), The Nightingale - Julee Cruise, Freshly Squeezed (Instrumental), The Bookhouse Boys (Instrumental), Into The Night - Julee Cruise, Night Life In Twin Peaks (Instrumental), Dance Of The Dream Man (Instrumental), Love Theme From Twin Peaks (Instrumental), Falling - Julee Cruise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Twin Peaks Theme
|4:45
|A2
|Laura Palmer's Theme
|5:08
|A3
|Audrey's Dance
|5:15
|A4
|The Nightingale
|4:54
|A5
|Freshly Squeezed
|3:48
|B1
|The Bookhouse Boys
|3:24
|B2
|Into The Night
|4:42
|B3
|Night Life In Twin Peaks
|3:23
|B4
|Dance Of The Dream Man
|3:39
|B5
|Love Theme From Twin Peaks
|4:34
|B6
|Falling
|5:18
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227940300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Twin Peaks
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Twin Peaks Theme (Instrumental), Laura Palmer's Theme (Instrumental), Audrey's Dance (Instrumental), The Nightingale - Julee Cruise, Freshly Squeezed (Instrumental), The Bookhouse Boys (Instrumental), Into The Night - Julee Cruise, Night Life In Twin Peaks (Instrumental), Dance Of The Dream Man (Instrumental), Love Theme From Twin Peaks (Instrumental), Falling - Julee Cruise
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Twin Peaks Theme
|4:45
|A2
|Laura Palmer's Theme
|5:08
|A3
|Audrey's Dance
|5:15
|A4
|The Nightingale
|4:54
|A5
|Freshly Squeezed
|3:48
|B1
|The Bookhouse Boys
|3:24
|B2
|Into The Night
|4:42
|B3
|Night Life In Twin Peaks
|3:23
|B4
|Dance Of The Dream Man
|3:39
|B5
|Love Theme From Twin Peaks
|4:34
|B6
|Falling
|5:18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Twin Peaks (Angelo Badalamenti)(0081227940300) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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