Кондиционер мобильный Electrolux EACM-11 CL/N3
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Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%35 640 руб. 47 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142632
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х86х35
Вес, кг.
26
Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM-11 CL/N3
Мобильный кондиционер, не требует сложной установки, работает безшумно. Легко располагается в любом подходящем месте. Работает на охлаждение.
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Теги товара: мобильные
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Мобильный кондиционер, не требует сложной установки, работает безшумно. Легко располагается в любом подходящем месте. Работает на охлаждение.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
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