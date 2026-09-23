Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект)
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Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735130
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
сплит-система, пульт управления, документация, упаковка
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. уровень шума, дБ
19
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A++
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1600
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внешнего блока, см
82.5
Высота внешнего блока, см
53
Глубина внешнего блока, см
28
Ширина внутреннего блока, см
88
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х53х30х30х21
Вес, кг.
35
Описание товара Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект)
Инверторная сплит-система Platinum Evolution – флагман линейки кондиционеров Ballu, который использует в работе самый экологичный и энергоэффективный хладагент – R32. Модель совмещает в себе высокую производительность и рекордно низкий уровень шума 19 дБ(А). Platinum Evolution способен эффективно работать на обогрев до -20°С. Возможность подключения Wi-Fi модуля Hommyn делает сплит-систему максимально удобной для управления из любой точки мира.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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Бренд
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
сплит-система, пульт управления, документация, упаковка
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. уровень шума, дБ
19
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A++
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1600
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внешнего блока, см
82.5
Высота внешнего блока, см
53
Глубина внешнего блока, см
28
Ширина внутреннего блока, см
88
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20.1
Страна производитель
Китай
Инверторная сплит-система Platinum Evolution – флагман линейки кондиционеров Ballu, который использует в работе самый экологичный и энергоэффективный хладагент – R32. Модель совмещает в себе высокую производительность и рекордно низкий уровень шума 19 дБ(А). Platinum Evolution способен эффективно работать на обогрев до -20°С. Возможность подключения Wi-Fi модуля Hommyn делает сплит-систему максимально удобной для управления из любой точки мира.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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