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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-13 CL/N3 купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Electrolux EACM-13 CL/N3

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер мобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
38 340 руб.  50 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 136983
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер мобильный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х89х40
Вес, кг.
30

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM-13 CL/N3

Кондиционер мобильный Electrolux EACM-13 CL/N3. Осушение, охлаждение, вентиляция, воздухоотвод длиной 1,3 м в комплекте. количество скоростей - 3, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек.



Теги товара: мобильные

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер мобильный
Страна производитель
Китай
Описание
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-13 CL/N3. Осушение, охлаждение, вентиляция, воздухоотвод длиной 1,3 м в комплекте. количество скоростей - 3, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек.


Теги товара: мобильные
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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