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Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект

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Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 8
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4
Количество скоростей воздушного потока
8
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 8
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 631 руб. 

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46 199 руб. 

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В наличии
Код товара: 735164
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Загружаем...
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Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект
48 631 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. уровень шума, дБ
19
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4
Количество скоростей воздушного потока
8
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Класс энергоэффективности
A++
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1200
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
71
Высота внешнего блока, см
54
Глубина внешнего блока, см
28
Ширина внутреннего блока, см
77
Высота внутреннего блока, см
30
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х60х37х33х29
Вес, кг.
38

Описание товара Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект

Энергоэффективная серия инверторных кондиционеров Defender разработана с учетом последних достижений в климатической отрасли. В приборах предусмотрены ультрафиолетовая очистка, контроль потока воздуха с пульта в 4 направлениях и деликатный обдув через перфорированные жалюзи, что позволяет создать в помещении комфортный и здоровый микроклимат. Функция самоочистки со стерилизацией продлевает срок службы прибора.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. уровень шума, дБ
19
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4
Количество скоростей воздушного потока
8
Развернуть
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Класс энергоэффективности
A++
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1200
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
71
Высота внешнего блока, см
54
Глубина внешнего блока, см
28
Ширина внутреннего блока, см
77
Высота внутреннего блока, см
30
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Энергоэффективная серия инверторных кондиционеров Defender разработана с учетом последних достижений в климатической отрасли. В приборах предусмотрены ультрафиолетовая очистка, контроль потока воздуха с пульта в 4 направлениях и деликатный обдув через перфорированные жалюзи, что позволяет создать в помещении комфортный и здоровый микроклимат. Функция самоочистки со стерилизацией продлевает срок службы прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-09HN8 комплект - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 48631 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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