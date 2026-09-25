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Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект купить с доставкой в Москве
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Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект

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Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. производительность обогрева, кВт
3.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.2
  • Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 756 руб. 

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52 968 руб. 

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В наличии
Код товара: 735160
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Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект
55 756 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
документация, комплект средств для монтажа, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. уровень шума, дБ
21
Макс. производительность обогрева, кВт
3.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.2
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
550
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1350
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
66
Высота внешнего блока, см
48.2
Глубина внешнего блока, см
24
Ширина внутреннего блока, см
78
Высота внутреннего блока, см
27
Глубина внутреннего блока, см
21.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х53х34х32х26
Вес, кг.
32

Описание товара Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект

Ballu BSPI-10HN8/BL/EU - невероятно стильный, безупречно тихий и функциональный кондиционер в исполнении "черный бархат". Инверторная технология и регулировка жалюзи 3D создают максимально комфортный воздушный поток, а многоступенчатая система фильтрации и ионизация делают воздух в комнате чистым и свежим. В комплект входит удобный пульт ДУ с подсветкой. Особенности и преимущества: Серия инверторных настенных кондиционеров Platinum Black объединяет в себе уникальный дизайн и высокий уровень энергоэффективности при увеличенной мощности 10 и 13 тысяч BTU. Компрессоры DC inverter обеспечивают плавную регулировку производительности, снижая энергопотребление и сберегая ресурсы приборов. Модели оснащены функцией IFeel для поддержания заданной температуры точно в зоне нахождения пользователя.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
документация, комплект средств для монтажа, пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. уровень шума, дБ
21
Макс. производительность обогрева, кВт
3.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.2
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
550
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1350
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
66
Высота внешнего блока, см
48.2
Глубина внешнего блока, см
24
Ширина внутреннего блока, см
78
Высота внутреннего блока, см
27
Глубина внутреннего блока, см
21.2
Страна производитель
Китай
Описание
Ballu BSPI-10HN8/BL/EU - невероятно стильный, безупречно тихий и функциональный кондиционер в исполнении "черный бархат". Инверторная технология и регулировка жалюзи 3D создают максимально комфортный воздушный поток, а многоступенчатая система фильтрации и ионизация делают воздух в комнате чистым и свежим. В комплект входит удобный пульт ДУ с подсветкой. Особенности и преимущества: Серия инверторных настенных кондиционеров Platinum Black объединяет в себе уникальный дизайн и высокий уровень энергоэффективности при увеличенной мощности 10 и 13 тысяч BTU. Компрессоры DC inverter обеспечивают плавную регулировку производительности, снижая энергопотребление и сберегая ресурсы приборов. Модели оснащены функцией IFeel для поддержания заданной температуры точно в зоне нахождения пользователя.
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Доставка
Отзывы


Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-10HN8/BL/EU комплект - по цене 55756 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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