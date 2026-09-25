Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-13HN8/BL/EU комплект
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Характеристики
Тип хладагента
R 32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. производительность обогрева, кВт
3.9
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 981 руб.
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В наличии
Код товара: 735159
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60 981 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип хладагента
R 32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
Кондиционер Wi-Fi модуль Набор крепежных элементов в комплекте Пульт управления в комплекте Фильтры; фильтр предварительной очистки; каталитический фильтр; катехиновый; фильтр 'Витамин С'; дезодорирующий Инструкция Гарантийный талон
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. уровень шума, дБ
23
Макс. производительность обогрева, кВт
3.9
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.6
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
550
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1500
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
66
Высота внешнего блока, см
48.2
Глубина внешнего блока, см
24
Ширина внутреннего блока, см
78
Высота внутреннего блока, см
27
Глубина внутреннего блока, см
21.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х53х34х32х26
Вес, кг.
33
Описание товара Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-13HN8/BL/EU комплект
В инверторных сплит-системах Ballu серии Platinum Black Edition объединены самые совершенные климатические технологии и изысканный дизайн. Цвет кондиционера – интенсивный черный, матовая поверхность притягивает взгляд. Platinum Black Edition гармонично вольется в интерьер, выдержанный в темных тонах. Прибор обладает уровнем энергоэффективности класса A+, повышенной мощностью 10к и 13к BTU, невероятно низким уровнем шума 21 дБ. Система Platinum оснащена многоуровневой системой фильтрации COMBO 4, также в кондиционере присутствует функция ионизации воздуха.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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Бренд
Тип хладагента
R 32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
Кондиционер Wi-Fi модуль Набор крепежных элементов в комплекте Пульт управления в комплекте Фильтры; фильтр предварительной очистки; каталитический фильтр; катехиновый; фильтр 'Витамин С'; дезодорирующий Инструкция Гарантийный талон
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. уровень шума, дБ
23
Макс. производительность обогрева, кВт
3.9
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.6
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
550
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1500
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
66
Высота внешнего блока, см
48.2
Глубина внешнего блока, см
24
Ширина внутреннего блока, см
78
Высота внутреннего блока, см
27
Глубина внутреннего блока, см
21.2
Страна производитель
Китай
В инверторных сплит-системах Ballu серии Platinum Black Edition объединены самые совершенные климатические технологии и изысканный дизайн. Цвет кондиционера – интенсивный черный, матовая поверхность притягивает взгляд. Platinum Black Edition гармонично вольется в интерьер, выдержанный в темных тонах. Прибор обладает уровнем энергоэффективности класса A+, повышенной мощностью 10к и 13к BTU, невероятно низким уровнем шума 21 дБ. Система Platinum оснащена многоуровневой системой фильтрации COMBO 4, также в кондиционере присутствует функция ионизации воздуха.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Сплит-система инверторного типа Ballu BSPI-13HN8/BL/EU комплект - по цене 60981 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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