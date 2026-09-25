Top.Mail.Ru
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 1
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 2
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 3
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 4
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 5
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 6
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 7
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 8
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 9
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 10
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 11
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 12
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
20
Макс. производительность обогрева, кВт
3.72
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.66
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 1
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 2
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 3
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 4
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 5
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 6
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 7
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 8
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 9
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 10
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 11
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 12
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 510 руб. 
Начислим 473 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735146
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект
29 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
20
Макс. уровень шума, дБ
28
Макс. производительность обогрева, кВт
3.72
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.66
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1600
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49.5
Глубина внешнего блока, см
27
Размеры в упаковке, см
84х54х38х30х28
Вес, кг.
38

Описание товара Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект

Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 V2 — это идеальное решение для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 35 м?. Стильный дизайн в белом цвете подчеркивает современность и технологичность модели, а компактные размеры позволяют установить ее даже в небольшом помещении. Корпус внешнего и внутреннего блока выполнен из прочного пластика, который не подвержен коррозии и не выгорает на солнце. Устройство оснащено цифровым дисплеем с подсветкой, что облегчает управление и контроль за работой кондиционера. Индикаторы температуры расположены вблизи пульта, что позволяет быстро и точно установить необходимую температуру. Это особенно важно для тех, кто ценит комфорт и экономию энергии. Кондиционер работает в нескольких режимах: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Это позволяет использовать устройство круглый год, обеспечивая комфортные условия в любую погоду. Инверторная технология обеспечивает бесшумную работу и экономию энергии. Особенностью модели является функция интенсивного охлаждения, которая обеспечивает быстрое понижение температуры в помещении. А функция ионизации воздуха обеспечивает его очистку от пыли, аллергенов и неприятных запахов. Управление кондиционером осуществляется с помощью пульта управления или через мобильное приложение по Wi-Fi. Это обеспечивает максимальное удобство использования и возможность управления устройством даже на расстоянии.

Отзывы о товаре Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
20
Макс. уровень шума, дБ
28
Макс. производительность обогрева, кВт
3.72
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.66
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Развернуть
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1600
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
72
Высота внешнего блока, см
49.5
Глубина внешнего блока, см
27
Описание
Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 V2 — это идеальное решение для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 35 м?. Стильный дизайн в белом цвете подчеркивает современность и технологичность модели, а компактные размеры позволяют установить ее даже в небольшом помещении. Корпус внешнего и внутреннего блока выполнен из прочного пластика, который не подвержен коррозии и не выгорает на солнце. Устройство оснащено цифровым дисплеем с подсветкой, что облегчает управление и контроль за работой кондиционера. Индикаторы температуры расположены вблизи пульта, что позволяет быстро и точно установить необходимую температуру. Это особенно важно для тех, кто ценит комфорт и экономию энергии. Кондиционер работает в нескольких режимах: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Это позволяет использовать устройство круглый год, обеспечивая комфортные условия в любую погоду. Инверторная технология обеспечивает бесшумную работу и экономию энергии. Особенностью модели является функция интенсивного охлаждения, которая обеспечивает быстрое понижение температуры в помещении. А функция ионизации воздуха обеспечивает его очистку от пыли, аллергенов и неприятных запахов. Управление кондиционером осуществляется с помощью пульта управления или через мобильное приложение по Wi-Fi. Это обеспечивает максимальное удобство использования и возможность управления устройством даже на расстоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплит-система Electrolux Smartline EACS-12HSM/N8_V2 комплект - стоимость товара 29510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...