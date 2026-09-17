Пылесос ARNICA Tesla
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, телескопическая трубка, фильтр, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
71
Мощность всасывания, Вт
450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 139940
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, телескопическая трубка, фильтр, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
71
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура,вертикальная парковка,прорезиненные колеса,ещё
Потребляемая мощность, Вт
750
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х39
Вес, кг.
11.14
Описание товара Пылесос ARNICA Tesla
Уникальный пылесос с циклонной системой фильтрации. Модель получила название TESLA в честь соотношения низкого потребления электронной энергии (всего 750 Вт) при одновременно высокой мощности всасывания (450 Вт). Также TESLA обладает необычайно тихим уровнем шума - 71 дБ. Пылесос обладает инновационной фильтрационной системой Cyclone MAX Technology, благодаря которой достигаются превосходные результаты фильтрации воздуха. Фильтр НЕРА-13 очищает воздух, буквально стерилизуя его.
Видео:
Видеообзор на Пылесос ARNICA Tesla
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, гибкий шланг, документация, комплект насадок, телескопическая трубка, фильтр, упаковка
Цвет
красный, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
71
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура,вертикальная парковка,прорезиненные колеса,ещё
Потребляемая мощность, Вт
750
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
450
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Уникальный пылесос с циклонной системой фильтрации. Модель получила название TESLA в честь соотношения низкого потребления электронной энергии (всего 750 Вт) при одновременно высокой мощности всасывания (450 Вт). Также TESLA обладает необычайно тихим уровнем шума - 71 дБ. Пылесос обладает инновационной фильтрационной системой Cyclone MAX Technology, благодаря которой достигаются превосходные результаты фильтрации воздуха. Фильтр НЕРА-13 очищает воздух, буквально стерилизуя его.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Видео:
Видеообзор на Пылесос ARNICA Tesla
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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