Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS 1982-1989
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 138023
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227944278
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS 1982-1989
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hard To Say I'm Sorry / Get Away
|5:06
|A2
|Look Away
|3:59
|A3
|Stay The Night
|3:48
|A4
|Will You Still Love Me?
|5:44
|A5
|Love Me Tomorrow
|5:06
|A6
|What Kind Of Man Would I Be? (Remix)
|4:18
|B1
|You're The Inspiration
|3:49
|B2
|I Don't Wanna Live Without Your Love
|3:54
|B3
|Hard Habit To Break
|4:43
|B4
|Along Comes The Woman
|4:14
|B5
|If She Would Have Been Faithful...
|3:53
|B6
|We Can Last Forever
|3:42
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит140 Ударов В Минуту - Лучшее (Cristal Purple) (4657792369028) ви...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитАкула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green & Red) (4657792367901) ви...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВалерия - Исцелю (4657819846198) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227944278
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS 1982-1989
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Hard To Say I'm Sorry / Get Away
|5:06
|A2
|Look Away
|3:59
|A3
|Stay The Night
|3:48
|A4
|Will You Still Love Me?
|5:44
|A5
|Love Me Tomorrow
|5:06
|A6
|What Kind Of Man Would I Be? (Remix)
|4:18
|B1
|You're The Inspiration
|3:49
|B2
|I Don't Wanna Live Without Your Love
|3:54
|B3
|Hard Habit To Break
|4:43
|B4
|Along Comes The Woman
|4:14
|B5
|If She Would Have Been Faithful...
|3:53
|B6
|We Can Last Forever
|3:42
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка - купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Chicago - Greatest Hits 1982-1989 (0081227944278) виниловая пластинка