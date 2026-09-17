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Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1151C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1151C

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Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1151C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1151C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Высота излива
183
Длина излива
357
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1151C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1151C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
6 510 руб.  9 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 134990
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
21.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
17.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
183
Длина излива
357
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х10
Вес, кг.
2.22

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1151C

Доля свинца в составе латуни минимальна и является абсолютно безопасной для здоровья человека. Это обеспечивает высокое качество, надежность и долгий срок эксплуатации смесителя.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1151C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
21.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
17.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
183
Длина излива
357
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Доля свинца в составе латуни минимальна и является абсолютно безопасной для здоровья человека. Это обеспечивает высокое качество, надежность и долгий срок эксплуатации смесителя.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Lemark Plus Strike LM1151C - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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