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Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный

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Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный - фото 1
Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный - фото 2
Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный - фото 3
Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
181
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 590 руб.  9 360 руб. 
Начислим 516 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680809
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный
8 590 руб. -8%
9 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
181
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х7
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный

Впервые в линейке продуктов Damixa – высокий смеситель для раковины с поворотным изливом. Непревзойденный комфорт и удобство использования: теперь вы можете направить поток воды в любое место или наполнить небольшую емкость. Смеситель из коллекции Apollo в матовом черном цвете станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Универсальная установка: смеситель подходит для монтажа и на столешницу, и на раковину. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
181
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые в линейке продуктов Damixa – высокий смеситель для раковины с поворотным изливом. Непревзойденный комфорт и удобство использования: теперь вы можете направить поток воды в любое место или наполнить небольшую емкость. Смеситель из коллекции Apollo в матовом черном цвете станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Универсальная установка: смеситель подходит для монтажа и на столешницу, и на раковину. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный - купить по цене 8590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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