Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
В наличии
Код товара: 730781
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Загружаем...
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Загружаем...
8 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, г.
700
Описание товара Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный
Смеситель для душа — баланс форм в линейке AM.PM. Коллекция играет с пропорциями, чтобы создать ощущение простора и лёгкости. Тонкие линии и выверенные объёмы “расширяют” пространство визуально, делая интерьер воздушным и современным. Дизайн отражает философию коллекции — максимум визуального эффекта без лишних деталей. Картридж 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход без рывков при каждом использовании. Покрытие отличается высокой прочностью и превышает отраслевые стандарты износостойкости. Поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги, поэтому смеситель для душа Above сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Смеситель для душа — баланс форм в линейке AM.PM. Коллекция играет с пропорциями, чтобы создать ощущение простора и лёгкости. Тонкие линии и выверенные объёмы “расширяют” пространство визуально, делая интерьер воздушным и современным. Дизайн отражает философию коллекции — максимум визуального эффекта без лишних деталей. Картридж 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход без рывков при каждом использовании. Покрытие отличается высокой прочностью и превышает отраслевые стандарты износостойкости. Поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги, поэтому смеситель для душа Above сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный - этот товар вы можете купить по цене 8790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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