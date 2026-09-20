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Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром

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Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 1
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 2
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 3
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 4
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 5
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 6
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 7
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 8
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 9
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 10
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 11
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 12
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 13
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 14
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 15
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
69
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 10
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 11
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 12
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 13
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 14
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 15
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 490 руб.  9 270 руб. 
Начислим 510 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром
8 490 руб. -8%
9 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
14
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
69
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х7
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром

Простые геометрические формы и линии в совокупности могут созвать что-то необычайно притягательное. Смеситель для раковины имеет удлинённый излив для удобного пользования на раковинах любого размера и глубины. Необычайная эргономичность и вариативность смесителя: поворотный излив 360 градусов, настройка аэратора под углом до 6 градусов. Для контроля и сокращения расхода воды в смеситель встроен аэратор EcoSave, который насыщает струю воды воздухом, что позволяет поддерживать постоянный напор воды. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
14
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
69
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Простые геометрические формы и линии в совокупности могут созвать что-то необычайно притягательное. Смеситель для раковины имеет удлинённый излив для удобного пользования на раковинах любого размера и глубины. Необычайная эргономичность и вариативность смесителя: поворотный излив 360 градусов, настройка аэратора под углом до 6 градусов. Для контроля и сокращения расхода воды в смеситель встроен аэратор EcoSave, который насыщает струю воды воздухом, что позволяет поддерживать постоянный напор воды. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 770220001 хром - стоимость товара 8490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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