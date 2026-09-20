Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 271000000
Смесители Neo Classic – это исключительный дизайн и точнейшие технологии знак выдающегося качества Damixa. Коллекция идеально подойдет тем кто неравнодушен к эстетике прошлого но всегда смотрит в будущее поскольку ее дизайн сохранит свою актуальность на десятилетия вперед. Представлены в цветах: Nickel Graphite и Black. Сантехника как произведение искусства: утонченный излив оригинальные ручки крестообразной формы и тщательно сбалансированные пропорции. Глубина цвета: оттенок Graphite смотрится стильно и отлично сочетается с другими предметами интерьера. Уникальное покрытие: окрашивание смесителя выполнено по технологии Neo Matt - матовая поверхность с легким металлическим отблеском. Идеальное управление: керамические кран-буксы гарантируют ультраплавный ход ручек и оптимальную регулировку потока и температуры воды. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa аэратор EcoSave насыщает струю воды воздухом что позволяет сократить расход воды практически в два раза.
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