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Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром

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Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 1
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 2
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 3
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 4
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 5
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 6
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 7
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 8
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 9
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 10
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 11
Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
193
Длина излива
102
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 10
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 11
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб. 
Начислим 846 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680825
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром
14 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
34
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
193
Длина излива
102
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром

Долгожданное пополнение коллекции Eclipse – высокий смеситель для раковины в новом универсальном исполнении. Скандинавский дизайн и максимальное удобство управления – характерные черты коллекции. Смесители Eclipse мгновенно притягивают к себе внимание своими природными линиями и гладкими поверхностями, а их функциональность не оставит равнодушным ни одного покупателя. Высокие технологии позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор EcoSave насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем LightFlow позволит регулировать температуру без резких перепадов.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
34
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
193
Длина излива
102
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Eclipse – высокий смеситель для раковины в новом универсальном исполнении. Скандинавский дизайн и максимальное удобство управления – характерные черты коллекции. Смесители Eclipse мгновенно притягивают к себе внимание своими природными линиями и гладкими поверхностями, а их функциональность не оставит равнодушным ни одного покупателя. Высокие технологии позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор EcoSave насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем LightFlow позволит регулировать температуру без резких перепадов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины высокий Damixa Eclipse 2.0 480250000 хром - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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