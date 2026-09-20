Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 1
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 2
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 3
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 4
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 5
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 6
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 7
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 8
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 9
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 10
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Высота излива
284
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 1
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 2
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 3
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 4
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 5
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 6
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 7
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 8
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 9
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 10
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 
Начислим 702 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680958
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин
11 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
284
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин

Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение излива обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
284
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение излива обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.Разработан с учетом ваших потребностей и особенностей различных пространств. Высокий излив смесителя Like идеально подойдет для любой раковины поможет вам с легкостью справится с такими задачами, как наполнение больших емкостей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006011 сатин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...