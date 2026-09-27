Тепловая пушка Ballu BKX-3
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 133145
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
120 м3/час
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Уровни мощности
2/1/0 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
17.5
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х18
Вес, кг.
1.88
Описание товара Тепловая пушка Ballu BKX-3
Тепловентилятор, помещенный в компактный надежный корпус с антикоррозийным покрытием. В качестве нагревательного элемента в тепловой пушке используется керамический нагревательный элемент (PTC), главной особенностью которого является экономия электроэнергии, получаемая за счет меньшего потребления мощности при большем нагреве. В приборе предусмотрен терморегулятор, а так же возможность работы без нагрева.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
120 м3/час
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Уровни мощности
2/1/0 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
17.5
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор, помещенный в компактный надежный корпус с антикоррозийным покрытием. В качестве нагревательного элемента в тепловой пушке используется керамический нагревательный элемент (PTC), главной особенностью которого является экономия электроэнергии, получаемая за счет меньшего потребления мощности при большем нагреве. В приборе предусмотрен терморегулятор, а так же возможность работы без нагрева.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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