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Тепловая пушка Ballu BKX-3 купить с доставкой в Москве
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Тепловая пушка Ballu BKX-3

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Тепловая пушка Ballu BKX-3 - фото 1
Тепловая пушка Ballu BKX-3 - фото 2
Тепловая пушка Ballu BKX-3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
  • Тепловая пушка Ballu BKX-3 - фото 1
  • Тепловая пушка Ballu BKX-3 - фото 2
  • Тепловая пушка Ballu BKX-3 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 133145
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
120 м3/час
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Уровни мощности
2/1/0 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
17.5
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х18
Вес, кг.
1.88

Описание товара Тепловая пушка Ballu BKX-3

Тепловентилятор, помещенный в компактный надежный корпус с антикоррозийным покрытием. В качестве нагревательного элемента в тепловой пушке используется керамический нагревательный элемент (PTC), главной особенностью которого является экономия электроэнергии, получаемая за счет меньшего потребления мощности при большем нагреве. В приборе предусмотрен терморегулятор, а так же возможность работы без нагрева.



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Отзывы о товаре Тепловая пушка Ballu BKX-3




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
120 м3/час
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220 В
Управление
механическое
Уровни мощности
2/1/0 кВт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
17.5
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор, помещенный в компактный надежный корпус с антикоррозийным покрытием. В качестве нагревательного элемента в тепловой пушке используется керамический нагревательный элемент (PTC), главной особенностью которого является экономия электроэнергии, получаемая за счет меньшего потребления мощности при большем нагреве. В приборе предусмотрен терморегулятор, а так же возможность работы без нагрева.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Отзывы


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