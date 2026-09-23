Пушка тепловая BALLU BKN-5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638357
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
100
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP21
Напряжение сети
220/240 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
10
Ширина, см
18
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х18
Вес, кг.
1.7
Описание товара Пушка тепловая BALLU BKN-5
Тепловая пушка Ballu BKN-5 НС-1161831 оснащена металлокерамическим нагревательным элементом. Корпус изготовлен из листовой стали. Пушка имеет опоры на защелках, которые направляют поток воздуха немного вверх, тем самым не поднимая пыль при обдуве. На корпусе расположен терморегулятор для установки желаемой для обогрева температуры.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
100
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP21
Напряжение сети
220/240 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
10
Ширина, см
18
Развернуть
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Тепловая пушка Ballu BKN-5 НС-1161831 оснащена металлокерамическим нагревательным элементом. Корпус изготовлен из листовой стали. Пушка имеет опоры на защелках, которые направляют поток воздуха немного вверх, тем самым не поднимая пыль при обдуве. На корпусе расположен терморегулятор для установки желаемой для обогрева температуры.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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