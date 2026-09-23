Пушка тепловая BALLU BHP-PE2-2
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Характеристики
Описание товара Пушка тепловая BALLU BHP-PE2-2
Тепловая пушка Ballu BHP-PE2-2 НС-1274964 выполнена в корпусе из нержавеющей стали, с возможностью регулирования угла наклона. Эргономичная ручка встроена в пластиковый блок управления, что придаёт современный вид пушке и облегчает её вес. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН из нержавеющей стали. Корпус специально обработан для предотвращения коррозии. Устройство имеет встроенный терморегулятор, позволяющий поддерживать нужную температуру в помещении. Применение: строящиеся объекты и помещения в процессе ремонта, производственные цеха, ангары, склады, базы, мастерские и подсобные помещения, гаражи, павильоны и др.
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